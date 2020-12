Los 11 consejos de Warren Buffet para los jóvenes que se gradúan

En una conversación entre el fundador y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffet, y el rector de la Universidad de Nebraska-Lincoln, Harvey Perlman, el primero aconsejó a los jóvenes del mundo que se están graduando de sus estudios profesionales leer mucho, encontrar un trabajo que les apasione y ganar el amor y la admiración de quienes los rodean.

Un fragmento de la conversación sirvió como discurso de la ceremonia de grado virtual que se realizó este sábado 19 de diciembre para quienes terminaron sus estudios en el alma mater del famoso inversionista.

Durante estos minutos, Buffet compartió 11 consejos para los jóvenes, citados por Business Insider.

1. "Le diría esto a la clase de este año: me encantaría cambiar de lugar con cualquiera de ellos. Ellos piensan que están saliendo a un mundo incierto, pero nunca ha habido un mejor momento".

2. "Le debo mi existencia a la Universidad de Nebraska. No hay nada más fundamental que eso". Y es que los padres de Buffett, Howard y Leila, se conocieron en la universidad mientras trabajaban para el periódico The Daily Nebraskan, según BI.

3. "He recibido muchos regalos bonitos en mi vida, pero no creo que haya recibido uno mejor que ese", pues el medio virtual señala que los estudiantes de la universidad una vez le dieron a Buffett un libro que contenía todas las portadas de The Daily Nebraskan de la época en que su padre era el editor del periódico.

4. "Tienen que buscar un trabajo que tomarían si no necesitaran trabajar. No se conformen con nada, eventualmente, eso es menos que trabajar para una empresa que admiran o personas que admiran. Busquen el trabajo que tendrían si no necesitaran dinero, el trabajo por el que saltarían de la cama por la mañana".

5. "He tenido la suerte de tener uno así y puedo decir que no hay nada parecido. No necesariamente lo encontrarán el día que salgan, pero está ahí fuera".

6. "Desarrollen habilidades de comunicación. Tienes que ser capaz de escribir bien y hablar bien y simplemente llenar tu cabeza. Es algo maravilloso que todos los días terminen y tú sepas muchas cosas que no sabías el día anterior".

7. "Tuve mucha suerte de nacer en los Estados Unidos. Tuve la suerte de nacer en Nebraska. Tuve un poco la suerte de tener los padres que tuve, y tuve la suerte de recibir la educación que recibí. Eso no significa que todos los días sean perfectos, el mundo no es así. Pero trata de pensar en otro país donde prefieres estar. Intenta pensar en otra era en la que preferirías existir. No creo que puedas hacerlo".

8. "No hay nada mejor que leer. Quieres tener una mente inquisitiva. La gente a veces me dice: ‘Si solo pudieras almorzar con una persona viva o muerta, ¿a quién elegirías?‘ Bueno, la verdad es que al leer puedes almorzar con Ben Franklin o con todas las grandes personalidades de la historia del mundo".

9. "Uno de la familia dijo una vez que yo era un libro con piernas".

10. "A la edad de 90, créanme, he conocido a muchas personas que se hicieron muy ricas en sus vidas, pero que no fueron exitosas. He conocido a personas que eran muy famosas en sus actividades, no en sus éxitos. Nunca conocí a nadie que llegara a la edad de 70 años o más y que tuviera todo el amor que querían".

