Consejos para liderar la transformación cultural y tecnológica de las empresas

De acuerdo con datos de InterNexa, firma especializada en servicios tecnológicos, hasta el año pasado el 19% de las empresas no veían necesario transformarse digitalmente o no sabían cómo hacerlo.

“En Latinoamérica nos tomó bastante tiempo tomar la decisión de ir hacia una transformación cultural radical en las organizaciones”, aseguró a Dinero Susana Von der Heide, consultora y presidenta de la compañía Von der Heide, especializada en servicios de executive search y desarrollo organizacional.

Una reciente encuesta de la multinacional Harvey Nash y la firma KPMG reveló que la pandemia del coronavirus generó, a nivel global, una de las mayores inversiones en tecnología de la historia.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, durante la primera ola de la pandemia las compañías gastaron cerca de US$15.000 millones adicionales a la semana en tecnología.

“La pandemia fue un acelerador para esa transformación, pues lo que hizo fue reconfirmar su importancia”, añadió Von der Heide, quien insistió en que la implementación de soluciones tecnológicas en las organizaciones debe ir acompañada de cambios en la cultura organizacional.

“La transformación cultural es saber cómo preparar a las personas para que reciban la tecnología”, complementó.

En ese sentido, la transformación digital requiere de una gestión humana orientada al cambio y la innovación, que permita generar valor integral a partir de la adopción de nuevas tecnologías. “Sumar y no dividir”, según Susana Von der Heide.

Para ello, la experta asegura que es necesario llevar a cabo, al interior de las organizaciones, un mapeo del talento humano con el objetivo de unir a todos los integrantes en la meta de transformación.

“Tiene que ser un propósito compartido”, dijo la experta. “La tecnología no es nada más que una herramienta. Primero hay que hacer un trabajo que tienda a la unidad en el propósito de la compañía”, agregó.

Finalmente, Von der Heide insiste en que América Latina está ante una coyuntura en la que se pueden tomar las decisiones acertadas para liderar dichas transformaciones.

¿Cómo va América Latina?

“Veo con entusiasmo muchos proyectos de emprendimiento y veo que hay compañías de tecnología con mucha potencia”, afirmó la experta en conversación con Dinero.

Según ella, el mayor desafío para la región radica en llevar a cabo la transformación cultural de las organizaciones para adaptarse a un contexto cada vez más digitalizado y tecnológico.

“La tecnología está creando nuevos puestos de trabajo y lo que nos toca ahora es despojarnos de viejos paradigmas y visiones tradicionales”, agregó.

Finalmente, destaca que la educación jugará un papel fundamental para el desarrollo de los países latinoamericanos, pues la tecnología está creando nuevos puestos de trabajo que requieren del capital humano apto para emplearse en dichas áreas.

“Mientras que la educación no esté en primer lugar y mientras no busquemos naciones ricas no vamos a tener chances”, concluyó Susana Von der Heide.