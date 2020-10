Fiscalía revive el caso de Juan Pablo Bieri y la Flip le responde

En los últimos días se conoció que la Fiscalía envió a la Fundación para la Liberta de Prensa (Flip) un requerimiento para que la entidad le entregara en “medios magnéticos” una copia de la grabación publicada en diciembre de 2018 en la que Juan Pablo Bieri, entonces gerente de RTVC, pedía a la directora de Señal Colombia que cambiara de horario el programa ‘Los Puros Criollos’ para “matar” la producción que presentaba Santiago Rivas.

Además, la Fiscalía le pidió a la Flip el registro de visitas a su sede entre el 6 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019 junto con el reporte de las veces y motivos por los que Diana Díaz, directora de Señal Colombia en el momento, estuvo en ese lugar y le anunció una inspección a sus instalaciones.

Recomendado: Fiscalía llama a Rodrigo Londoño y Julián Gallo en caso Álvaro Gómez

Y, al mismo tiempo, notificó a Diana Díaz de una citación para su imputación de cargos por revelar información privada, ya que ella habría sido quien reveló el audio de su conversación con Juan Pablo Bieri, hoy asesor de comunicaciones de Presidencia, en la que este buscaba “castigar” a Santiago Rivas por sus críticas al actual gobierno.

Al respecto, Rivas destacó que la conversación grabada por Díaz se dio en una oficina de una entidad pública, sobre un tema de interés público como lo era la emisión de un programa de televisión, por lo que la información también pertenece al campo del interés común de los colombianos.

Ante estos requerimientos, la Flip publicó una carta pública en la que advierte que “el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público puede generar un ambiente de miedo y autocensura”.

Por su parte, Santiago Rivas, quien denunció en diciembre la actuación de Bieri antes que se revelara el audio, le dijo a Dinero que “Señal Colombia no es un medio que responda a los gobiernos de turno, no debería hacerlo al menos. Señal Colombia es un medio estatal que debe responder a la Constitución como todos los servidores públicos, que antes que subalternos de sus jefes son servidores de la gente y el manual del servicio es la Constitución Política que dice que no habrá censura y eso está clarísimo”.

Y en ese sentido, agrega que “la Fiscalía General de la Nación debe actuar con sujeción a los valores y principios constitucionales sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho”, por lo que le pide garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos a la hora de ejecutar sus procedimientos.

Lea también: Fiscalía imputará tortura y homicidio agravado a policías

La Flip agregó que “es de extrema gravedad que en la investigación en contra de Diana Díaz, quien denunció un caso de censura en el sistema de medios públicos de Colombia, se valga de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados”.

Esta es la carta completa que envió la Fundación a la Fiscalía

Horas después, la Fiscalía contestó con un nuevo comunicado en el que señaló que la inspección a la sede de la Flip finalmente no se necesitó dado que en esta no existe registro en video de quiénes visitan la fundación y la información entregada por la misma durante la investigación fue suficiente para el ente acusador.

Por otro lado, la Fiscalía aclaró que el proceso contra Diana Díaz inició con una denuncia de Juan Pablo Bieri ante la entidad “por su supuesta responsabilidad en el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva”.

“Es evidente lo que está pasando, creo que el desenlace de este episodio va a ser mucho menos grande en términos jurídicos del precedente que sienta y del episodio que trata de enmarcar”, afirma Santiago Rivas.

Rivas agregó que “están sentando un precedente de hostigamiento en el que no solamente no se deben denunciar las irregularidades potenciales cometidas en el futuro por este gobierno, sino que, en general entidades que defiendan los derechos humanos pueden ver obviamente su labor afectada y pueden sentirse vulnerados en este caso como están haciendo con el hostigamiento a la Flip”.

Este caso se reactivó días después de varias quejas públicas de periodistas extranjeros que no han podido renovar sus visas de trabajo en Colombia, algo a lo que organizaciones de defensa de la prensa y la libertad de expresión también han reaccionado con preocupación.

En algunos reportes conocidos por la misma Flip, la Cancillería ha señalado que los periodistas extranjeros necesitan un título oficial de periodistas o comunicadores sociales para ejercer la labor en Colombia, pese a que la ley nacional señala que este es un oficio y por lo tanto quienes la ejercen no necesitan un título profesional.

Puede interesarle: El fiscal general Francisco Barbosa tiene coronavirus