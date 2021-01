¿Es buen momento para invertir en bitcóin? Los expertos responden

Colombia adopta paso a paso las criptomonedas en un momento en el que avanza un proyecto de ley en la Cámara de Representantes liderado por Mauricio Toro para legislar sobre criptoactivos. A la vez, la Superintendencia Financiera ya realizó un piloto interno para verificar la trazabilidad de las operaciones de estas en las llamadas Sandboxes.

Cuestionado sobre lo que está ocurriendo en este mercado, el analista Andrés Moreno señaló que hay un exceso de liquidez a nivel mundial que se generó por las dinámicas de los bancos centrales para rescatar a las economías ante la crisis del coronavirus.

“Todos los activos comprables y con liquidez han estado subiendo en un ‘rally’ impresionante, la aversión al riesgo o los niveles a los cuales los inversionistas piensan que algo está sobrevalorado no existen”, detalló el experto.

Asimismo, argumentó que “los mercados bursátiles no están leyendo lo que está ocurriendo con la economía, (como los) datos de desempleo o de bajo crecimiento económico. Estamos en una ‘gran burbuja bursátil’ en la que algunos activos se están valorizando más rápido que otros, y en especial el bitcóin”.

En este sentido, señaló que los inversores están explorando qué comprar “porque todo se está acabando”, y en esta coyuntura se ha generado “una euforia” que ha impulsado a las criptomonedas.

De otra parte, el representante de Exchange Buda, Alejandro Beltrán, comentó que “este gran” fenómeno comienza un poco más atrás de la "euforia" y se vincula con “la correlación que tiene bitcóin con los mercados tradicionales”.

Una correlación que aparentemente ha sido “negativa históricamente” y que se ha reflejado con la guerra comercial entre China y EE.UU. Es en ese momento cuando “los grandes inversores institucionales de Wall Street (…) comienzan a comprar criptomonedas de manera masiva hacia el segundo semestre”, apuntó.

Beltrán matizó que es prematuro decir que el bitcóin sea “un activo de resguardo con alta volatilidad”, dado que en verdad se trata de “activos correlacionados negativamente al sistema tradicional”, lo que se ha reflejado en un fenómeno de adopción "extremadamente alto".

En tanto, Andrés Moreno aclaró que “las personas que entran en este tipo de activos, y no solo las criptomonedas, sino a mercados Forex, de plataformas que tienen apalancamiento y alta volatilidad, deben tener un perfil de riesgo alto”.

“Adicionalmente, este tipo de activos no son para que ningún capital se invierta en más de un 10% o 15%”, recomendó, al recordar que "son activos de renta variable" y por lo tanto "está prohibido ofrecer una rentabilidad mensual cuando es incierto".

“(El inversionista) no debe violar su propio perfil de riesgo y entender que son activos especulativos (...). No debe buscar que alguien le maneje el dinero o que haga operaciones por usted, porque realmente esas personas van a tener otro tipo de motivaciones. Lo mejor es que usted aprenda, explore, maneje su portafolio (…) y no dejarse llevar por gurús o personas que estén opinando”, recomendó.

En pleno ‘rally’ de las criptomonedas, el bitcóin ha registrado un vertiginoso ascenso que le llevó a superar la esquiva barrera de los US$20.000 que había luchado desde 2017, antes de su desplome por encima de los US$3.000, y en 2021 ya ha sobrepasado el techo de los $40.000.

La criptomoneda más popular del mundo cierra la semana con una valorización acumulada del 17,69% en los últimos siete días, aunque ha bajado cerca de un 5,80% en las últimas 24 horas.

"El movimiento parabólico del bitcóin sigue siendo impulsado principalmente por los flujos institucionales. La volatilidad del bitcóin seguirá siendo alta y se puede argumentar fácilmente que llegaría hacia los $50.000 o caiga de nuevo a US$30.000", consideró Edward Moya, analista de mercados en OANDA, en un análisis compartido a Dinero.

Apuntó que "el interés minorista está creciendo por el bitcóin y las otras monedas alternativas principales, pero el interés general aún palidece en comparación con el dinero institucional que aún está fluyendo".

Los factores que impulsan los récords

En las últimas semanas la criptomoneda más popular del mundo se vio beneficiada del optimismo de gran parte de los analistas, quienes consideran que el bitcóin puede seguir su escalada y ubicarse incluso sobre los US$146.000, tal y como lo proyectó JPMorgan en un reciente informe.

JPMorgan consideró que el bitcóin puede alcanzar dicha valorización en un plazo de 12 meses mientras compite con el oro como un activo refugio alternativo.

Según analistas entrevistados por CNBC y Reuters, un ambiente global de amplia liquidez impulsa fuertemente el bitcóin y otras criptomonedas debido al temor de muchos inversionistas de que tanto dinero en el mercado pueda devaluar las monedas como el dólar y el euro.

A estas perspectivas optimistas se han sumado acciones puntuales de empresas como PayPal, que informó sobre el lanzamiento de un servicio que permite vender, comprar y mantener criptomonedas en las cuentas de sus usuarios.

Aunque también destacan otras iniciativas como la de Facebook, que avanza en la consolidación de su criptomoneda diem (antes llamada libra) con la mira puesta en su adopción como medio de pago.

