“La covid-19 me hizo valorar aún más el colegio de mi hijo”

Por: Mónica Martínez

Siempre supe que escoger el colegio para mi hijo sería una tarea difícil, porque finalmente es el regalo que más influirá en su vida. Para hacerlo, visité muchas instituciones y finalmente me decidí por el Montessori British School. ¿Por qué?

Este colegio no es como los demás. Desde que entré me impactó. Cuando llegas, piensas que estás en un mundo de fantasía, porque simplemente no parece un colegio. Es como entrar a un museo interactivo. Todas las aulas son diferentes, por ejemplo, las de ciencias parecen grandes acuarios con delfines y tiburones que nadan en el techo, otra te lleva a un periodo en la historia de nuestra patria en el que los próceres se reunían en un cabildo y las de música hacen parte de un gran tren.

En fin, mis palabras se quedan cortas y mi consejo es que lo conozcan para que vean que tengo razón. Esta infraestructura me fascinó. Me gustó también que está ubicado en Bogotá y que mi hijo no tendría que hacer un viaje de hora y media todos los días para llegar el colegio, el tiempo es oro y no quiero que mi hijo lo invierta de esta manera.

Después miré el nivel académico del colegio y encontré que está entre los siete mejores en Pruebas Saber en Bogotá, lo que es fantástico. Por último, me fijé en que de verdad enseñara inglés, porque este idioma, como todos sabemos, es de suma importancia. Lo comprobé al enterarme de que todos los estudiantes presentan unas pruebas del Reino Unido de muy alto prestigio: Cambridge Examinations. La mayoría de los colegios presentan solo a algunos estudiantes a este examen. Todo esto bastó para decidirme. Lo que nunca imaginé fue lo que vendría después. Lo mejor estaba por descubrirse.

La educación virtual durante la cuarentena y la pandemia hizo que me enamorara aún más de este colegio. ¿Por qué? La verdad es que en la presencialidad mi hijo salía al colegio y mi contacto con los profesores era bueno, lo usual, pero obviamente no tenía la oportunidad de detallar las clases y me contentaba con saber que mi hijo era feliz.

En la virtualidad pude ver las clases de mi hijo y lo que realmente le enseñan. Él ha aprendido a hablar inglés, mandarín y francés en sus clases virtuales, algo que nunca imaginé posible. Canta en mandarín, entiende lo que la profesora dice y con un ingenioso método con el que él tiene tarjetas físicas, le muestra a la profesora lo que ella le pregunta. Quedo boquiabierta con el potencial de mi hijo, pero más aún con su educación. Las clases de cocina son una maravilla, ahora come frutas que antes no probaba y le han enseñado a cocinar sin azúcar procesada. En inglés, habla con su profesor y se expresa en este idioma espontáneamente. La virtualidad me ha demostrado que es un gran colegio, me he podido enterar de sus clases y de la enorme preparación que tienen los profesores.

Escribí este artículo porque no quiero que los padres dejen a sus hijos sin educación en este momento solo porque no pueden ir a un espacio físico. En un espacio virtual es precisamente donde se pone a prueba lo que es un gran colegio. El Montessori British School volverá en una primera fase a que los niños hagan deporte y socialicen. Me encanta este modelo, porque no podemos dejar que los niños regresen al colegio con tantas restricciones, como si este fuera una prisión donde simplemente no pueden ser niños.

Sé que hay muchos padres interesados, por esta razón les dejo el siguiente link donde podrán encontrar más información.