“En la cuarentena descubrí la mejor educación para mi hijo”

Por Ximena Castro.

Tengo un bebé. Se llama Benjamín y tiene cuatro años. La cuarentena no fue fácil. Antes, cuando salíamos, él se distraía cambiando de ambiente y esto hacía parte de nuestra rutina. El encierro fue duro para mí y para él. Sin embargo, tuve una luz que ha iluminado mi camino haciendo las cosas más llevaderas.

Esta luz llego a mí porque de alguna manera la atraje con el pensamiento, creo que nada es coincidencia. No es coincidencia tampoco que estés leyendo mis palabras y ya que estás aquí pienso que debes continuar leyendo para que te enteres de lo que cambió mi vida y la de mi hijo.

Desesperada con mi situación, le comenté a una amiga lo que me pasaba. Mi preocupación no era solamente que ya no sabía cómo más ocupar y entretener a mi hijo, sino que sentía que él se estaba atrasando. Para mí, Benjamín es supremamente inteligente y empecé a pensar que se estaba desperdiciando. Mi amiga Andrea me dijo: “Te voy a enviar un link. Entra e inscríbete que sin duda cambiarás la manera en que vives tu vida y como la piensas vivir con tu hijo”.

No tenía nada que perder, entonces me inscribí y entré. Era una conferencia, un open-house de un colegio, la vi, aunque no estaba buscando uno; estaba pensando más en dejar crecer a mi hijo un poco más y no veía que una educación por la web tuviera eco en él, pero la verdad, me sorprendió, porque nunca pensé aprender tanto acerca de lo que quiero para Benjamín.

Antes de esta conferencia, pensaba que el hecho de que yo amara a mi hijo hacía que automáticamente fuera la mejor madre. ¡Ojo!, porque eso no es cierto. Muchas veces, por amor, podemos cometer los peores errores. Esta conferencia me abrió los ojos a comprender que muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta son las que detonan en nuestros hijos problemas de salud. Somos nosotros quienes, sin quererlo, estamos creando un ambiente propenso para la enfermedad.

En mi cabeza todos los colegios se parecen en algo. En todos nuestros hijos van a aprender de alguna manera lo que nosotros aprendimos: a leer, a escribir, a resolver problemas matemáticos, etc. Y ahora en la modernidad, probablemente algunas clases de tecnología. Pues les cuento, este colegio es excepcional, porque aunque tiene la supereducación, por decirlo de alguna manera, el séptimo puesto en pruebas saber, el duro en Cambridge, premios por todas partes y enseña inglés, francés y mandarín, lo que realmente me sorprendió es que tiene una educación con algo que su directora llama el examen de la vida. Lo que aprenden los niños es algo tan lógico, tan normal, pero que nosotros no aprendimos. ¡Qué triste! Lo bueno es que nuestros hijos sí lo pueden aprender. Y si lo hacen, la salud será de ellos y la felicidad también, porque les enseñan cómo ser felices, algo que a nosotros nunca nos enseñaron. Desde ese día, sin matricular a mi hijo, empecé a realizar cambios en mi vida y terminé inscribiéndolo a la educación online del Montessori British School.

Y sí, mi vida cambió, porque en esta educación no solo aprende Benjamín sino también yo, y puedo ver ante mis ojos cómo le enseñan a un niño cuatro idiomas a la vez: francés, inglés, español y mandarín. Claro que lo que más me encanta es la clase de cocina. Yo creía que iban a combinar unos ingredientes para crear algo, pero como la clase está enmarcada en la educación de la vida, es algo totalmente novedoso. Benjamín hizo su primer jugo de sandía con sus manos y sin ninguna herramienta. ¿Resultado? Quedó amando la sandía. En otro colegio estaría horneando un bizcocho con harina y azúcar procesada.

Bueno, no les cuento más porque pienso que cada uno tiene un mundo por descubrir y porque honestamente prefiero que lo oigan de primera mano ya que así el impacto es mayor.

Entren e inscríbanse al Open House y les prometo que no se arrepentirán. Y recuerden, algo los trajo a que leyeran estas letras y eso no es coincidencia, es porque ustedes merecen cambiar sus vidas y la de sus bebés. Este es el link.