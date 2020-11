¿A quién le entregaría usted el cerebro de su hijo?

Todos los días los padres de familia le entregan el cerebro de sus hijos a la sociedad, a los gobiernos, a la publicidad, etc. Sin quererlo, estos estímulos son los que terminan formando a los niños y lamentablemente no siempre para bien.

Las cifras demuestran que mucha de esta información está afectando negativamente el estilo de vida de los seres humanos, basta con citar que, en cuestiones de salud, se calcula que el 50% de las personas morirán de cáncer en el futuro y de estas, el 33% serán mujeres.

La directora del Montessori British School en Colombia, Claudia Díaz, y sus profesores están empeñados en educar para la felicidad y para la vida de tal manera que sus alumnos no sean parte de estadísticas como estas. La rectora explica cómo lo hacen.

En el Montessori British School se enseña una educación para la vida, esto significa que en el colegio los estudiantes se forman para contestar el examen más importante que es la vida misma, el que se responde diariamente con acciones y el que finalmente decide quiénes somos y cómo sentimos. ¿Cómo se logra brindar esta enseñanza?

Claudia Díaz: Es algo bien complejo, pues, como dicen, decirlo es fácil y hacerlo muy difícil. Llevamos años diseñando cada clase que se dicta en el colegio, para que sirva en el momento de tomar decisiones en la vida. No ha sido un camino sencillo, pero lo hemos ido tejiendo con el tiempo y hoy contamos con un programa muy articulado y desarrollado que ha sido elogiado por entidades tan prestigiosas como Cognia.

Como el Montessori British School enseña para la vida, trasciende lo académico. ¿Cómo hacen para centrarse en este tipo de educación al mismo tiempo que enseñan cuatro idiomas como son inglés mandarín, francés y español y tienen puntajes tan altos en pruebas saber (7 a nivel Bogotá ) y en exámenes internacionales como el Cambridge ICE?

CD: La verdad es que cuando tu asimilas una educación que te empodera a tomar decisiones para tu vida, entiendes de una manera más profunda cualquier contenido. Por esta razón a nuestros estudiantes les va tan bien.

¿Usted podría decir que los padres les entregan el cerebro de sus hijos a los colegios?

CD: Para bien o para mal, sí, les entregamos el cerebro de nuestros hijos no solo a los colegios, sino a la sociedad, a internet, en general, al medio que los rodea, y lamentablemente el medio responde, en una gran mayoría de veces, a un interés económico. Los niños se van formando con la idea de que "comer comida chatarra es normal y no hacer nada es felicidad". Los colegios se centran en la academia, pero no logran influir en la vida de los alumnos y entonces estos cerebros los absorbe el medio. En el Montessori British School nos esforzamos porque cada día el estudiante salga con lecciones importantes para su vida.

El colegio tiene una metodología muy concreta que llevan años desarrollando para formar a los estudiantes en que tomen las mejores decisiones para su salud. ¿Cómo se logra esto cuando estamos invadidos de comida altamente procesada, que sale en comerciales con modelos y que además es barata, fácil y deliciosa?

CD: Te cuento que es muy difícil competir, pero lo hacemos. Nuestros estudiantes toman clases de cocina, por ejemplo. En ellas, ellos evidencian los ingredientes que tienen estos tipos de comida, los efectos negativos y les enseñamos a cocinar la versión saludable del mismo alimento. Esto es un ejemplo nada más. La educación de los niños se teje cada día para responder el examen de la vida.

Es el colegio donde a muchos nos hubiera gustado estudiar. Sin embargo, usted me ha dicho que yo sí puedo estudiar, ¿cómo es eso?

CD: Pues si tienes un hijo, sí. Sabemos que los niños vienen al mundo a ser los profesores de sus padres. Ellos detonan un aprendizaje y un conocimiento del padre que lo hace crecer en todos los sentidos. Nosotros acompañamos ese aprendizaje, porque para lograr una educación para la vida que se basa en el crecimiento, el padre debe crecer con el hijo.

En el Montessori British School se enseñan 18 idiomas para la vida, ¿nos puede contar más acerca de esto?

CD: Para que averigües bien y lo veas con detenimiento te invito a entrar aquí. Ahí podrás ver videos de cada lenguaje y entender que enseñamos y para qué lo enseñamos.