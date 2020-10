Las millonarias sanciones contra operadores de telecomunicaciones en Colombia

La primera data del 27 de julio, cuando se impuso una sanción de $1.366 millones a la ETB "por la vulneración del derecho de libre elección que les asiste a los usuarios, así como por no atender las solicitudes de terminación de contrato en los términos previstos en la regulación". En este caso, la SIC estableció que ETB no tramitó las solicitudes de terminación de contratos que presentaron sus usuarios y, en su lugar, continuó prestando y facturando el servicio. Asimismo, se encontró que en 18.424 casos la empresa no finalizó la prestación de los servicios que solicitaron los titulares.