Cuatro colombianos, entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica

La publicación The World‘s 50 Best eligió a los 50 mejores restaurantes de América Latina e incluyó a cuatro colombianos en este listado, dominado por las cocinas de Perú y Argentina.

El Chato, ubicado en Chapinero, Bogotá, es el restaurante colombiano que se ubica en la posición más alta del listado.

Este negocio, que lleva como nombre una expresión muy "cachaca", fue fundado por Álvaro Clavijo en 2015 e incluye platos como el Arroz El Chato, el arroz de la casa con pollo y verduras, así como tarta de champiñones y arroz frito con cangrejo manchado de tinta de calamar.

La publicación destaca que el chef ha pasado por importantes restaurantes de París, Nueva York o Copenhague antes de volver a Colombia en 2013.

La cocina de Harry Sasson ocupó el lugar 25, gracias a su combinación de sabores latinoamericanos, asiáticos y europeos, que incluye pides, empanadas y carnes asadas a la leña, junto con otros platos como la robata japonesa.

"Posiblemente el chef más famoso de Colombia, Sasson, dirige un minimperio de lugares en Bogotá, que incluyen un bar, una panadería y un asador. Su restaurante insignia, del mismo nombre, sigue siendo la joya de la corona", resalta el listado.

Otro de los locales destacados en este especial fue Leo, el restaurante de Leonor Espinosa, que se ubicó en el lugar 27 del ranking.

Este lugar se ha posicionado como una de las mejores cocinas del país, en la que se incluyen ingredientes colombianos poco conocidos, como el corozo, el arrechón y el bijao, al tiempo que defiende a las comunidades locales y las tradiciones gastronómicas, según la publicación.

"Economista y artista de oficio, el amor de Espinosa por la antropología, el arte contemporáneo y la cultura es evidente tanto en su cocina como en su restaurante", resalta The World‘s 50 Best.

Por último, destaca a Celele, un restaurante ubicado en el tradicional barrio Getsemaní de Cartagena, en el cual trabajan Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón, quienes fundaron el lugar hace un par de años y ya lograron posicionarlo como un destino gastronómico del país.

"Ambos cocineros pasaron años explorando la costa caribeña de Colombia para perfeccionar su propuesta antes de abrir, conocieron a los indígenas y descubrieron sabores e ingredientes que no tenían idea que existían", indica el medio especializado.

Los mejores de la región

Don Julio, en Buenos Aires, es el mejor restaurante de Latinoamérica, según The World‘s 50 Best. A este le siguen Maido, de Lima, Perú; Central, también en la capital peruana; A casa do porco, en Sao Paulo, Brasil; Pujol, en Ciudad de México, y Boragó, en Santiago de Chile.

Consulte el listado completo aquí.