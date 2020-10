Líder de Schneider Electric: la crisis hizo que "todos sean más transparentes"

En el marco del Inovation World Tour 2020 de Schneider Electric, el líder del gigante francés del negocio de suministro de soluciones de automatización de energía compartió algunas reflexiones sobre la industria energética mundial y también sobre todos los cambios que está generando la pandemia en las actividades humanas.

Dinero: La pandemia ha generado reflexiones para todas las industrias sobre la forma en la cual se están haciendo los negocios y la validez del modelo de globalización en un contexto como el actual. ¿Qué lección han aprendido ustedes?

Jean-Pascal Tricoire: Tengo que decir que he visto que la covid-19 ha hecho que todos sean mucho más transparentes, colaborativos y abiertos, por lo que en muchos lugares realmente hemos trabajado con las comunidades locales, las ciudades, los hospitales y los Gobiernos locales para encontrar soluciones que resuelvan grandes desafíos. Ha sido mucha colaboración y deseo que a medida que aprendamos a vivir con la pandemia no perdamos ese espíritu de estrecha colaboración de apertura e innovación para encontrar soluciones a problemas inéditos. Probablemente hay dos aspectos que se han acelerado masivamente por la pandemia. El primero es lo digital, este es el principal ganador en este contexto, porque gracias a ello pudimos comunicarnos mientras no podíamos viajar, pudimos colaborar mientras muchas personas estaban en sus hogares. Lo segundo es que nos dimos cuenta en el mundo de que la naturaleza es realmente importante y que este virus puede bloquear completamente nuestra sociedad. Hemos visto un interés realmente renovado en el apetito de nuestros clientes por la sostenibilidad.

La gente se da cuenta, en paralelo a la pandemia generada por la covid-19, de que las mismas causas fundamentales como la densidad de población, la urbanización y la globalización están impulsando un problema mayor que es el cambio climático. El cambio climático es muy simple; se trata de emisiones de carbono y las emisiones de carbono se tratan de energía, es como han estado directamente relacionadas. Adicionalmente, creo que para todos nosotros la resiliencia ha sido muy importante porque pensábamos que era normal que los aeropuertos funcionaran, que todas las ciudades funcionaran y, de repente, por la covid- 19 nos enfrentamos a problemas en todo el mundo. Por lo tanto, se puede ver un apetito por lo digital, reforzado por el hecho de que las personas quieren que su sistema sea más resiliente.

Recomendado: Quién es Saulo Spaolanse, el presidente regional de Schneider Electric

D: ¿La pandemia ha afectado la transición a energías renovables en el mundo? ¿cómo va este proceso?

JPT: Cuando miras a la sostenibilidad, la primera prioridad es la eficiencia. Porque la fuente de energía más ecológica, barata y rápida es la que ahorras. Si estás ahorrando electricidad, inmediatamente creas energía. Y puedes tomar todos los estudios, pueden ser de World Think Tanks, pueden ser científicos, y te van a indicar que la primera prioridad para la sostenibilidad no es producir más energía con las renovables; es ahorrarla en todas partes, en la construcción, la industria, las TI, las ciudades, la infraestructura y esta es una gran especialización de Schneider Electric. El mundo será masivamente eléctrico. Hoy en día la electricidad es solo el 20% de la energía que consumimos. Siempre pensamos en la electricidad pero el 80% de lo que hacemos con energía es todo combustible fósil. En los próximos 20 años, la proporción de electricidad será más del doble. En 20 años la mayoría de los autos serán eléctricos, si no todos. Pero el cambio más grande que tiene que ocurrir es probablemente el de los edificios porque son los principales emisores de carbono en la actualidad. Así que hoy en día las renovables solo son el 6% de la electricidad que se produce en el mundo, mientras que en 20 años será cerca de la mitad de la energía producida en el mundo, por lo que la electricidad será muy renovable. Eso es lo que tenemos frente a nosotros, el futuro será digital, eléctrico y basado en renovables.

D: ¿Cómo le ha ido a la compañía durante la pandemia y cómo se han adaptado a los cambios en la nueva normalidad?

JPT: La primera prioridad fue la salud de nuestra gente y la segunda fue nuestra responsabilidad con la comunidad. En Schneider suministramos energía a la mitad de los centros de datos del mundo […] cuando usas Skype o Zoom usas configuraciones digitales. También suministramos energía a la mayoría de los hospitales de todo el mundo, por lo que a raíz de la covid-19 tuvimos que asegurarnos de que no hubiera cortes de energía en las unidades de cuidados intensivos. También hacemos mucho con el comercio minorista, con la cadena de frío para el suministro de farmacéuticos. Automatizamos y alimentamos todas las redes críticas en ciudades como lo hacemos en Colombia con Celsia, o con redes alternas, lo que hacemos en muchos lugares y países. En muchos países donde operamos nos han calificado como industria de misión crítica, por lo que en todos ellos nos pidieron continuar operando porque apoyamos muchos elementos vitales para todos.

D: Actualmente se ha debatido mucho sobre las soluciones de hidrógeno verde, ¿Schneider Electric está desarrollando algún producto en esta materia?

JPT: He visto que el hidrógeno llegará mucho más tarde, lo cual será en aplicaciones muy específicas en las que no se pueda elegir la electricidad. Porque la electricidad va a ser muy fácil. Ya hay una red eléctrica en todas partes y esta está en todo lado; además que la electricidad renovable es mucho más barata. Si miras desde la perspectiva de un ingeniero, como yo, todo esto se trata de la eficiencia del proceso y para hacer hidrógeno necesitas crear electricidad, con esa electricidad fracturas el hidrógeno y luego cambias el hidrógeno en electricidad de nuevo. Entonces, en este caso es fundamental ir desde la fuente al dispositivo conectado como, por ejemplo, ir directamente de un panel solar al carro, eso es un 97% de eficiencia. Entonces tiene que ser simple, me refiero a que lo simple funciona porque es más eficiente y la otra opción pide mucho ingenio. Es más efectivo ir desde la electricidad generada en las tormentas en un edificio, hasta comer y cocinar. Francamente cuando veo el costo de las renovables, veo el valor de almacenamiento de una batería, entonces no me queda duda de que la electricidad está en todas partes y que nuestro futuro será eléctrico.

Le puede interesar: Amcham quiere atraer 50 multinacionales para que se reubiquen en Colombia

D: ¿Cuál es el panorama para América Latina y Colombia para el próximo año para Schneider Electric?

JPT: Latinoamérica es una parte importante de Schneider Electric, por supuesto, y administramos el Clúster Andino desde Colombia. La electricidad y su dinámica en esa parte de América Latina ha mejorado en los últimos años, mucho mejor que el resto de la región. Y veo con mucha satisfacción lo que hacemos en la parte oeste de Latinoamérica alrededor de ciudades inteligentes. Durante el verano compramos dos nuevas empresas de software, una llamada RIB que se especializa en costeo, programación y panificación de las obras de construcción y otra que se llama OSIsoft que se especializa en digitalización de industrias. Gran parte de los datos son fundamentales para las diferentes industrias, también en Latinoamérica, y eso incluye toda la data en el campo de la minería, de gas y petróleo, y tenemos colaboraciones con grandes empresas en las regiones en el campo de la electrificación y digitalización, muchas cosas están pasando en términos de software para la digitalización.

D: Finalmente, sobre la gira mundial de la cumbre de la innovación 2020, ¿qué tipo de innovación presenta Schneider Electric este año en la cumbre o qué podemos esperar ver?

JPT: La primera es que estamos trayendo al mercado nuestro nuevo EcoStruxure Automation Expert, un sistema que está virtualizando la computación de los sistemas de automatización. Lo segundo es todo lo que traemos alrededor de paneles conectados, asegurándonos de que en el futuro todos los sistemas de energía estén conectados de forma nativa. Un punto que quiero mencionar es que estamos trayendo otra revolución en el voltaje medio con Air Set. Luego, algo que vamos a traer en un comienzo a EE. UU. es una microrred completamente equipada, llamada AlphaStruxure, y que consiste en que nuestros clientes produzcan energía por sí mismos, por lo que estamos trayendo sistemas elaborados para que construyan sus edificios y produzcan su electricidad con un contenedor de energía que integramos a su sistema.

Visite: Schneider Electric amplía su planta de producción en Colombia