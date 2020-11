¿Por qué Burger King pide a sus clientes que compren en McDonald's?

Burger King emitió un comunicado pidiendo a sus clientes que compren productos de su competencia McDonald‘s y de otros restaurantes como KFC, Domino`s, Pizza Hut y Papa John’s, entre otras, como parte de una estrategia de mercadeo audaz que también revela la situación de estos negocios por cuenta de la pandemia.

"Los restaurantes están echando a muchos empleados y en este momento necesitan el apoyo de los consumidores. Así que si quieren ayudar pueden hacer pedidos a domicilio. Pedir una Whopper es siempre la mejor opción, pero encargar un Big Mac tampoco está tan mal", señala en su cuenta de Twitter oficial en el Reino Unido.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6