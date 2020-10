Gobierno ya no vendería parte de Ecopetrol, sino las plazas de mercado

“Desde el Ministerio de Hacienda me lo confirmaron y es que no se está hablando de vender Cenit o enajenar participación accionaria en Ecopetrol. Se está hablando de otras entidades que no son inversiones estratégicas para el país”, dijo Rodríguez.

Dentro de las fuentes de ingreso del Presupuesto General de 2021 y de las proyecciones realizadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se tienen estimados recursos por $12 billones provenientes de enajenaciones de activos por parte de la Nación, pero hay incertidumbre sobre si se podrán llevar a cabo estas ventas.

En el Plan Financiero presentado a principios de 2020, antes de la llegada de la pandemia, el Gobierno nacional proyectaba realizar enajenaciones de activos por $6,2 billones para este año, pero el Gobierno descartó esa opción y dijo que en el 2020 no habrá enajenaciones de ningún tipo.

Todo indica que las enajenaciones se van a llevar a cabo en 2021 para alcanzar los $12 billones ya mencionados y, ante lo impopular y el tiempo que tomaría salir de una parte de Ecopetrol o de un activo de la relevancia de ISA, el Gobierno habría desistido de esta idea y estaría enfocado en vender otros activos.

El senador Jhon Milton Rodríguez indicó que el Gobierno está dispuesto a salir de Colombiana de Telecomunicaciones por cerca de $3 billones, de compañías termoeléctricas que aportarían otros $3 billones e incluso de participaciones minoritarias en plazas de mercado que aportarían hasta $1 billón a las arcas de la Nación.

“Hay participaciones minoritarias en diferentes proyectos por cerca de $3 billones e inclusive hay participaciones en plazas de mercado por $1 billón”, dijo el senador.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, la Nación tiene participación en 105 empresas cuyo valor suma poco más de $170 billones.

Mientras el senador Rodríguez revelaba las intenciones de enajenaciones del Ministerio de Hacienda, en la Plenaria de la Cámara de Representantes los congresistas debatían un articulado del Presupuesto de 2021 que pretende permitir a la Nación adquirir activos de Saludcoop EPS que se encuentren en liquidación.

La compra de estos activos se daría hasta por el valor del avalúo comercial, incluyendo inmuebles, bienes muebles y equipos médicos en estado funcional, con el objeto de fortalecer la red pública de servicios de salud.

Se espera que en 2021 el Gobierno de los lineamientos de cómo será el proceso de enajenaciones que llevará a cabo en el país.