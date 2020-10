Pobreza en Colombia aumentó por preferencias políticas: exministro Cárdenas

En su columna de opinión publicada en El Tiempo, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el incremento en la pobreza durante 2019 fue el resultado de preferencias políticas y decisiones económicas.

“Semejante retroceso no es producto del azar. Las condiciones externas no podían haber sido más favorables, tanto por el lado del petróleo como de los mercados financieros. Esto quiere decir que las causas son internas. Lo que ocurrió es el resultado de preferencias políticas y decisiones económicas. No hay duda de que algo cambió para mal desde el punto de vista de la equidad”, dijo Cárdenas.

Esta semana, el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) reveló que el número de personas que vive en condiciones de pobreza aumentó en 661.890 en 2019, mientras que el número de aquellas que están por debajo de la línea de pobreza extrema creció 728.955.

Según Cárdenas, quien estuvo al frente de la cartera de Hacienda durante buena parte del mandato de Juan Manuel Santos, Colombia venía por una senda de reducción de la pobreza y desigualdad durante los últimos años.

“Según el Dane, las personas en condición de pobreza bajaron del 40,8% del total de la población en 2012 a 36,3% en 2014. Luego vino el choque petrolero que tumbó las exportaciones a la mitad y causó la pérdida de una quinta parte de los ingresos fiscales. Pese a esto, no se retrocedió y la pobreza se mantuvo estable hasta 2016. En 2017 se retomó la senda descendente, hasta alcanzar 34,7 % en 2018”, dijo el exministro.

Recalcó que la disminución de la pobreza entonces se dio por las políticas públicas implementadas, en especial por la llamada ‘austeridad inteligente’, la cual protegió el empleo y la inversión social.

“Lo increíble es que, en un entorno mucho más favorable, la pobreza haya vuelto a aumentar, hasta llegar a 35,7 % de la población en 2019. Es indispensable entender qué pasó, entre otras razones porque este año las cifras de pobreza y desigualdad van a empeorar mucho más por el covid-19, lo que hace imperativo tomar las medidas correctas para enderezar el rumbo", dijo Cárdenas.

De igual forma, indicó que las ideas en borrador presentadas esta semana por el Gobierno, con las cuales se habrían reducido el pago de parafiscales y cajas de compensación, serían una buena salida para mitigar el alza del desempleo en el país.

Finalizó su columna afirmando que el Gobierno debe enfocarse en recuperar los empleos perdidos y fomentar la formalidad en el país.

“Más que cualquier otro objetivo, lo que se requiere es generar empleo y, de esa manera, reducir la pobreza”, concluyó.