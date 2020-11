Fedesarrollo: la recesión económica en Colombia se inició en marzo

De acuerdo con el director de la entidad, “la caída de la actividad económica fue tan amplia y generalizada que la desaceleración debe clasificarse como recesión sin importar la duración de este nuevo ciclo”.

El resultado de la actividad económica registró una caída tan profunda que ya era claro que el país está en recesión, pues lo importante es el tamaño de la contracción de la actividad productiva, así como el impacto generalizado en los sectores productivos.

El directivo destacó que la caída en la actividad económica en marzo fue considerable y redujo de manera importante el crecimiento del primer trimestre de 2020, lo que lo convierte en el primer trimestre que refleja la recesión económica después del pico alcanzado en 2019.

Mejía también señaló que espera que lo visto en el segundo trimestre sea el ‘valle‘, que “ojalá se haya tocado fondo y que lo ocurrido desde el tercer trimestre del año sea el inicio del ciclo de la recuperación económica”.

Así las cosas, el director de Fedesarrollo explicó que no es cierto que haya una recesión económica cuando dos trimestres consecutivos reportan una caída, pues esta consideración no es un condicional.

De igual manera, para Mejía, el pico más reciente de la actividad económica registrada en Colombia fue en febrero de este año.

Adicionalmente, según el análisis de Fedesarrollo, se identificaron seis ciclos económicos en los últimos 44 años, a partir de los cuales se reveló que en fase expansiva estos procesos duran en promedio 20 trimestres, mientras que en fase contractiva tardan aproximadamente nueve.

Fedesarrollo determinó, además, que el pico de la actividad económica trimestral sucedió en el cuarto trimestre de 2019, cuando finalizó el ciclo que empezó en el segundo trimestre de 2016. Esto significa una duración de 13 trimestres del periodo de expansión, luego de la crisis petrolera de 2014.

“Aunque no es común que el trimestre del pico de actividad económica no corresponda con aquel en el que se ubica el mes, en este caso particular se explica ante las características atípicas de la recesión derivada del impacto de la covid-19”, manifestó Mejía.

Finalmente, anunció que Fedesarrollo iniciará una cronología de los ciclos económicos colombianos, para determinar las fases de expansión y contracción de la actividad productiva en Colombia.

De esta manera, se hará una evaluación de manera periódica de los indicadores económicos más importantes para determinar los picos, los valles, la duración y la profundidad de los ciclos económicos de Colombia.